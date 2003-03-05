Герасимов Игорь Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимов Игорь Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1972

Дата смерти

05.03.2003

Пол

Мужской

Отец

1947 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1972

Отец: Герасимов Николай Данилович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
05.03.2003
Владикавказ
Причина смерти: Погиб в автокатастрофе
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