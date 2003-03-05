Герасимов Игорь Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1972
Дата смерти05.03.2003
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1972
Отец: Герасимов Николай Данилович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 2000
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
05.03.2003
Владикавказ
Причина смерти: Погиб в автокатастрофе