Гонина (Фуфачева) Евгения Владимировна
Место рождения
Дата рождения22.08.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1985
Отец: Фуфачев Владимир
Мать: Фуфачева Галина
Рождение ребёнка
16.07.2002
Дочь: Ольга Олеговна
Отец ребёнка: Гонин Олег
Рождение ребёнка
16.07.2002
Дочь: Елена Олеговна
Отец ребёнка: Гонин Олег
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гонин Олег
Работа или профессия
Неизвестно
парикмахер
Место жительства
Неизвестно