Гонина (Фуфачева) Евгения Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гонина (Фуфачева) Евгения Владимировна

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Место рождения

Киров, город Киров, Кировская область

Дата рождения

22.08.1985

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1985

Отец: Фуфачев Владимир

Мать: Фуфачева Галина

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
16.07.2002

Дочь: Ольга Олеговна

Отец ребёнка: Гонин Олег

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
16.07.2002

Дочь: Елена Олеговна

Отец ребёнка: Гонин Олег

Киров, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гонин Олег

Работа или профессия
Неизвестно
парикмахер
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
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