Тимофеева Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеева Тамара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимофеева Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Тимофеев Иван Тихонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимофеев Владимир Иванович

Отец ребёнка: Тимофеев Иван Тихонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофеев Иван Тихонович

Смерть
Неизвестно
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