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Скочилов Николай Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1920

Жена: Скочилова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Рыскова Нина Николаевна

Мать ребёнка: Скочилова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
22.02.1922

Сын: Скочилов Геннадий Николаевич

Мать ребёнка: Скочилова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
03.08.1925

Сын: Скочилов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Скочилова Евдокия Васильевна

Развод
1929

Жена: не указана

Смерть
1972
Самара, Самара, Самарская область
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