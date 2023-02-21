Скочилов Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смерти1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1920
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Рыскова Нина Николаевна
Мать ребёнка: Скочилова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
22.02.1922
Сын: Скочилов Геннадий Николаевич
Мать ребёнка: Скочилова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
03.08.1925
Сын: Скочилов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Скочилова Евдокия Васильевна
Развод
1929
Жена: не указана
Смерть
1972
Самара, Самара, Самарская область