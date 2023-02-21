Ахметшин Насибулла Нуртдинов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ахметшин Нуртдин
Мать: Ахметшина Мәрьям
Рождение ребёнка
06.04.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахметшин Камиль Насибуллович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ахметшина Фания Насибулловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно