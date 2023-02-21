Ахметшин Насибулла Нуртдинов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахметшин Насибулла Нуртдинов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NA
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ахметшин Нуртдин

Мать: Ахметшина Мәрьям

Рождение ребёнка
06.04.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахметшин Камиль Насибуллович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ахметшина Фания Насибулловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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