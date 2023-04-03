Коломейцева Пелагея Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коломейцева Пелагея Стефанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1894

Сын: Коломейцев Василий

Отец ребёнка: Коломейцев Алексей

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Коломейцев Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коломейцева Наталия Алексеевна

Отец ребёнка: Коломейцев Алексей

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коломейцев Алексей

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коломийцев Семён Алексеев

Отец ребёнка: Коломейцев Алексей

Смерть
Неизвестно
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