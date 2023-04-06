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Мусихин Ананья Родионов

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Место рождения

Над долгим Плесом, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1735

Дата смерти

После 1744

Пол

Мужской

Отец

Около 1721 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1732 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735

Отец: Мусихин Родион Никитин

Мать: не указана

Над долгим Плесом, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: Марфа Ананьева

Мать ребёнка: Мусихина Феврония Иванова

Над долгим Плесом, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Мусихин Кирилл Ананьев

Мать ребёнка: Мусихина Феврония Иванова

Над долгим Плесом, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мусихина Феврония Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Над долгим Плесом, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1744
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