Мусихин Ананья Родионов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1735
Дата смертиПосле 1744
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735
Отец: Мусихин Родион Никитин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: Марфа Ананьева
Мать ребёнка: Мусихина Феврония Иванова
Рождение ребёнка
Около 1760
Мать ребёнка: Мусихина Феврония Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1744