Нисман Израиль Иосифович
Место рождения
Дата рождения05.05.1920
Дата смерти1920
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
С 21.10.1939 по 14.11.1945
Место призыва Днепропетровский ГВК, Украинская ССР, Днепропетровская обл., г. Днепропетровск Дата призыва 21.10.1939 Воинское звание старшина; сержант Воинская часть 228 птрб 695 артиллерийский пол... Показать все
Военная награда
14.12.1942
Медаль «За отвагу» Начальник рации Управления 2-го дивизиона Сержант Нисман Израиль Иосифович в боях с 25.11.1942 в районе д. Пекерево, Староделье находясь на передовом наблюдательном пункте с команд... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нисман Евгения Абрамовна
Смерть
1920
Израиль, г. Иерусалим