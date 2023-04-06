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Нисман Израиль Иосифович

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Место рождения

Днепр, Дніпропетровська область

Дата рождения

05.05.1920

Дата смерти

1920

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1922 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Днепр, Дніпропетровська область
Военная служба
С 21.10.1939 по 14.11.1945
Место призыва Днепропетровский ГВК, Украинская ССР, Днепропетровская обл., г. Днепропетровск Дата призыва 21.10.1939 Воинское звание старшина; сержант Воинская часть 228 птрб 695 артиллерийский пол... Показать все
Военная награда
14.12.1942
Медаль «За отвагу» Начальник рации Управления 2-го дивизиона Сержант Нисман Израиль Иосифович в боях с 25.11.1942 в районе д. Пекерево, Староделье находясь на передовом наблюдательном пункте с команд... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нисман Евгения Абрамовна

Смерть
1920
Израиль, г. Иерусалим
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