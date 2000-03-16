Świderski Zenon
Место рожденияGrajewo
Дата рождения20.08.1929
Дата смерти16.03.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1929
Отец: Świderski Makary
Grajewo
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Świderska) Krystyna
Мать ребёнка: Świderska Anna
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Świderska Anna
Рождение ребёнка
20.05.1954
Сын: Świderski Zbigniew
Мать ребёнка: Świderska Anna
Wrocław
Смерть
16.03.2000
Wrocław
Похороны
Неизвестно
Wrocław Osobowice