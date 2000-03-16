Świderski Zenon 20.08.1929 — найти родственников по фамилии на Familio
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Świderski Zenon

Место рождения

Grajewo

Дата рождения

20.08.1929

Дата смерти

16.03.2000

Пол

Мужской

Отец

Около 1893 г.р.

Мать

1896 г.р.

Жена

1928 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1929

Отец: Świderski Makary

Мать: Świderska (Brzostowska) Donata

Grajewo
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Świderska) Krystyna

Мать ребёнка: Świderska Anna

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Świderska Anna

Рождение ребёнка
20.05.1954

Сын: Świderski Zbigniew

Мать ребёнка: Świderska Anna

Wrocław
Смерть
16.03.2000
Wrocław
Похороны
Неизвестно
Wrocław Osobowice

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