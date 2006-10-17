Riekstiņa (Birzvalka Birzvalks) Zaiga — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиRiekstiņa (Birzvalka Birzvalks) Zaiga

Riekstiņa (Birzvalka Birzvalks) Zaiga

Место рождения

Jelgava, Jelgavas pilsēta, Latvia

Дата рождения

24.07.1930

Дата смерти

17.10.2006

Пол

Женский

Отец

1874 г.р.

Мать

1894 г.р.

Муж

1934 г.р.

Дети

1959 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1930

Отец: Birzvalks Aleksandrs Krišs

Мать: Birzvalka (Aufmane Aufmanis) Elza Alīde

Работа или профессия
Неизвестно
skolotāja
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
05.03.1959

Муж: Riekstiņš Inars

Рождение ребёнка
28.10.1959

Дочь: (Riekstiņa) Dace

Отец ребёнка: Riekstiņš Inars

Рождение ребёнка
17.06.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Riekstiņš Inars

Смерть
17.10.2006
Похороны
24.10.2006

Мы используем куки для улучшения работы сайта.