Riekstiņa (Birzvalka Birzvalks) Zaiga
Место рожденияJelgava, Jelgavas pilsēta, Latvia
Дата рождения24.07.1930
Дата смерти17.10.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1930
Работа или профессия
Неизвестно
skolotāja
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
05.03.1959
Муж: Riekstiņš Inars
Рождение ребёнка
28.10.1959
Дочь: (Riekstiņa) Dace
Отец ребёнка: Riekstiņš Inars
Рождение ребёнка
17.06.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Riekstiņš Inars
Смерть
17.10.2006
Похороны
24.10.2006