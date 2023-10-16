Вострикова Ксения Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Сын: Востриков Стефан Семенович
Отец ребёнка: Востриков Семен Евстратович
Рождение ребёнка
01.11.1794
Сын: Востриков Кузьма Семенович
Отец ребёнка: Востриков Семен Евстратович
Рождение ребёнка
1800
Сын: Востриков Василий Семенович
Отец ребёнка: Востриков Семен Евстратович
Рождение ребёнка
08.11.1801
Сын: Востриков Михаил Семенович
Отец ребёнка: Востриков Семен Евстратович