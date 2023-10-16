Вострикова Ксения Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вострикова Ксения Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1791

Сын: Востриков Стефан Семенович

Отец ребёнка: Востриков Семен Евстратович

Рождение ребёнка
01.11.1794

Сын: Востриков Кузьма Семенович

Отец ребёнка: Востриков Семен Евстратович

Рождение ребёнка
1800

Сын: Востриков Василий Семенович

Отец ребёнка: Востриков Семен Евстратович

Рождение ребёнка
08.11.1801

Сын: Востриков Михаил Семенович

Отец ребёнка: Востриков Семен Евстратович

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