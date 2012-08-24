Беда Роман Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беда Роман Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.2012

Пол

Мужской

Отец

1989 г.р.

Мать

1988 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.2012

Отец: Беда Дмитрий Владимирович

Мать: Пономарева Елена Ивановна

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