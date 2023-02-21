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Лебедь Анна Архиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1910

Дата смерти

19.11.1985

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1930

Дочь: Синица Надежда Федотовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
27.07.1931

Сын: Курносенко Владимир Фелотович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
05.09.1935

Дочь: Кулиш Нина Федотовна

Отец ребёнка: Курносенко Федот Михайлович

Рождение ребёнка
14.04.1939

Дочь: Горбань Наталья Федотовна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
19.11.1985
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