Лебедь Анна Архиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1910
Дата смерти19.11.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1930
Дочь: Синица Надежда Федотовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
27.07.1931
Сын: Курносенко Владимир Фелотович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
05.09.1935
Дочь: Кулиш Нина Федотовна
Отец ребёнка: Курносенко Федот Михайлович
Рождение ребёнка
14.04.1939
Дочь: Горбань Наталья Федотовна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
19.11.1985