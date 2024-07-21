Попелюх Наум Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Попелюх Прокон Антонович
Мать: Попелюх Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Попелюх Григорий Наумович
Мать ребёнка: Попелюх Анастасия Артемовна
Рождение ребёнка
01.01.1834
Мать ребёнка: Попелюх Анастасия Артемовна
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Попелюх Анастасия Артемовна
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Попелюх Анастасия Артемовна
Рождение ребёнка
06.02.1843
Сын: Попелюх Вакула (Вукол) Наумович
Мать ребёнка: Попелюх Анастасия Артемовна
Рождение ребёнка
01.01.1846
Мать ребёнка: Попелюх Анастасия Артемовна
Рождение ребёнка
02.02.1849
Дочь: Попелюх Анна Наумовна
Мать ребёнка: Попелюх Анастасия Артемовна
Рождение ребёнка
23.08.1852
Мать ребёнка: Попелюх Анастасия Артемовна
Рождение ребёнка
04.07.1856
Дочь: Попелюх Марфа Наумовна
Мать ребёнка: Попелюх Анастасия Артемовна
Смерть
Неизвестно