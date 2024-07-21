Попелюх Наум Прокопьевич 1807 — найти родственников по фамилии на Familio
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Попелюх Наум Прокопьевич

Место рождения

Сокольча, Житомирська область

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Попелюх Прокон Антонович

Мать: Попелюх Анна Ивановна

Сокольча, Житомирська область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Попелюх Григорий Наумович

Мать ребёнка: Попелюх Анастасия Артемовна

Сокольча, Житомирська область
Рождение ребёнка
01.01.1834

Сын: Попелюх Стефан Наумович

Мать ребёнка: Попелюх Анастасия Артемовна

Сокольча, Житомирська область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Попелюх Роман Наумович

Мать ребёнка: Попелюх Анастасия Артемовна

Сокольча, Житомирська область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Попелюх Иоаким Наумович

Мать ребёнка: Попелюх Анастасия Артемовна

Сокольча, Житомирська область
Рождение ребёнка
06.02.1843

Сын: Попелюх Вакула (Вукол) Наумович

Мать ребёнка: Попелюх Анастасия Артемовна

Сокольча, Житомирська область
Рождение ребёнка
01.01.1846

Сын: Попелюх Стефан Наумович

Мать ребёнка: Попелюх Анастасия Артемовна

Сокольча, Житомирська область
Рождение ребёнка
02.02.1849

Дочь: Попелюх Анна Наумовна

Мать ребёнка: Попелюх Анастасия Артемовна

Сокольча, Житомирська область
Рождение ребёнка
23.08.1852

Сын: Попелюх Петр Наумович

Мать ребёнка: Попелюх Анастасия Артемовна

Сокольча, Житомирська область
Рождение ребёнка
04.07.1856

Дочь: Попелюх Марфа Наумовна

Мать ребёнка: Попелюх Анастасия Артемовна

Сокольча, Житомирська область
Смерть
Неизвестно

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