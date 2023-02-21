Калмыков Тихон Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалмыков Тихон Константинович

Калмыков Тихон Константинович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Калмыков Константин Аристархович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.06.1915 ст.

Сын: Калмыков Иван Тихонович

Мать ребёнка: Калмыкова Наталья Михайловна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калмыкова Наталья Михайловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close