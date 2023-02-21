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Третьяк Анатолий Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.07.1938

Пол

Мужской

Отец

1917 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1938

Отец: Третьяк Константин Николаевич

Мать: не указана

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