Рейзен (Reisen) Оттилия (Ottilia)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рейзен Марцелл
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1598 ст.
Муж: Херт Вендель
Вёрт, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
23.10.1603 ст.
Сын: Херт Якоб
Отец ребёнка: Херт Вендель
Винжен, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
Неизвестно