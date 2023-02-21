Рейзен (Reisen) Оттилия (Ottilia) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рейзен (Reisen) Оттилия (Ottilia)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рейзен Марцелл

Мать: не указана

Бракосочетание
27.01.1598 ст.

Муж: Херт Вендель

Вёрт, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
23.10.1603 ст.

Сын: Херт Якоб

Отец ребёнка: Херт Вендель

Винжен, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
Неизвестно
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