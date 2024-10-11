Кошомина Феодосия Иоанновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошомина Феодосия Иоанновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кошомин Алексей Епенетович

Отец ребёнка: Кошомин Епенет Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошомин Епенет Федорович

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Кошомина Параскева Епенетовна

Отец ребёнка: Кошомин Епенет Федорович

Рождение ребёнка
20.10.1879

Дочь: Кошомина Анастасия Епенетовна

Отец ребёнка: Кошомин Епенет Федорович

есть запись в метрической книге (Яндекс архив)
Рождение ребёнка
1883

Сын: Кошомин Андрей Епенетович

Отец ребёнка: Кошомин Епенет Федорович

Смерть
Неизвестно

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