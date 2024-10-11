Кошомина Феодосия Иоанновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кошомин Алексей Епенетович
Отец ребёнка: Кошомин Епенет Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Кошомина Параскева Епенетовна
Отец ребёнка: Кошомин Епенет Федорович
Рождение ребёнка
20.10.1879
Дочь: Кошомина Анастасия Епенетовна
Отец ребёнка: Кошомин Епенет Федорович
есть запись в метрической книге (Яндекс архив)
Рождение ребёнка
1883
Сын: Кошомин Андрей Епенетович
Отец ребёнка: Кошомин Епенет Федорович
Смерть
Неизвестно