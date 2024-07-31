Шпилева Фиона Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шпилева Фиона Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шпилев Стефан

Отец ребёнка: Шпилев Ермил (Ефим)

Рождение ребёнка
1871

Сын: Шпилев Василий

Отец ребёнка: Шпилев Ермил (Ефим)

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Шпилев Герасим

Отец ребёнка: Шпилев Ермил (Ефим)

Смерть
Неизвестно

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