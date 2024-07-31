Шпилева Фиона Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шпилев Стефан
Отец ребёнка: Шпилев Ермил (Ефим)
Рождение ребёнка
1871
Сын: Шпилев Василий
Отец ребёнка: Шпилев Ермил (Ефим)
Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1879
Сын: Шпилев Герасим
Отец ребёнка: Шпилев Ермил (Ефим)
Смерть
Неизвестно