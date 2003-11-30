Большакова Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Большакова Людмила

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1946

Дата смерти

30.11.2003

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.11.1965

Дочь: Сухая Наталья Георгиевна

Отец ребёнка: Большаков Георгий Николаевич

Рождение ребёнка
22.12.1967

Дочь: Выгузова Светлана Георгиевна

Отец ребёнка: Большаков Георгий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Большаков Георгий Николаевич

Смерть
30.11.2003
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