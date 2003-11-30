Большакова Людмила
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.08.1946
Дата смерти30.11.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.11.1965
Дочь: Сухая Наталья Георгиевна
Отец ребёнка: Большаков Георгий Николаевич
Рождение ребёнка
22.12.1967
Дочь: Выгузова Светлана Георгиевна
Отец ребёнка: Большаков Георгий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.11.2003