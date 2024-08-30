Каргина Стефанида Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каргина Стефанида Герасимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1826 г.р.

Дети

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каргин Андрей Петров

Рождение ребёнка
1849 ст.

Сын: Каргин Александр Андреев

Отец ребёнка: Каргин Андрей Петров

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.05.1865 ст.

Сын: Каргин Афонасий Андреев

Отец ребёнка: Каргин Андрей Петров

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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