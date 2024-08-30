Каргина Стефанида Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Каргин Андрей Петров
Рождение ребёнка
1849 ст.
Отец ребёнка: Каргин Андрей Петров
Рождение ребёнка
02.05.1865 ст.
Отец ребёнка: Каргин Андрей Петров
Смерть
Неизвестно