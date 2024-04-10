Болбот Казимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болбот Казимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1750

Дата смерти

После 1806

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1770 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болбот Виктория

Место жительства
Неизвестно
Бояры, Свислочский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: (Болбот) Виктория

Мать ребёнка: Болбот Виктория

Рождение ребёнка
27.08.1810

Сын: Болбот Балтромей

Мать ребёнка: Болбот Виктория

Бояры, Свислочский район, Гродненская область
Смерть
После 1806

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