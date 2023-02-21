Вокуев Александр Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.07.1968
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1968
Бракосочетание
13.07.1991
Жена: не указана
Бракосочетание
13.07.1991
Жена: не указана
Рождение ребёнка
05.09.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
22.04.1994
Дочь: Вокуева Светлана Александровна
Мать ребёнка: не указана