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Вокуев Александр Георгиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1968

Пол

Мужской

Отец

1940 г.р.

Мать

1941 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1994 г.р.

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1968

Отец: Вокуев Гиорги Абрамович

Мать: Терентьева Анастасия Михайловна

Бракосочетание
13.07.1991

Жена: не указана

Белоярск, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Бракосочетание
13.07.1991

Жена: не указана

Белоярск, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
05.09.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
22.04.1994

Дочь: Вокуева Светлана Александровна

Мать ребёнка: не указана

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