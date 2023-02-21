Пилипенко (Григорьева) Вялентина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.06.1938
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
08.06.1938
Отец: Григорьев Александр Николаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.04.1961
Сын: Пилипенко Михаил Константинович
Отец ребёнка: Пилипенко Константин Валерьевич
Рождение ребёнка
11.03.1965
Дочь: Мешкова Татьяна Константиновна
Отец ребёнка: Пилипенко Константин Валерьевич
Рождение ребёнка
08.08.1967
Дочь: Боннефуа Светлана
Отец ребёнка: Пилипенко Константин Валерьевич