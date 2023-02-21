Пилипенко (Григорьева) Вялентина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пилипенко (Григорьева) Вялентина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.06.1938

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1938

Отец: Григорьев Александр Николаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.04.1961

Сын: Пилипенко Михаил Константинович

Отец ребёнка: Пилипенко Константин Валерьевич

Рождение ребёнка
11.03.1965

Дочь: Мешкова Татьяна Константиновна

Отец ребёнка: Пилипенко Константин Валерьевич

Рождение ребёнка
08.08.1967

Дочь: Боннефуа Светлана

Отец ребёнка: Пилипенко Константин Валерьевич

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