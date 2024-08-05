Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Борисюк Влас
Рождение ребёнка
22.02.1769
Дочь: (Борисюк) Евдокия Власовна
Отец ребёнка: Борисюк Влас
Рождение ребёнка
04.08.1773
Отец ребёнка: Борисюк Влас
Рождение ребёнка
28.08.1775
Отец ребёнка: Борисюк Влас
Рождение ребёнка
07.01.1778
Дочь: (Борисюк) Федора Власовна
Отец ребёнка: Борисюк Влас
Рождение ребёнка
01.01.1783
Отец ребёнка: Борисюк Влас
Смерть
Неизвестно