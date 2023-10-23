(Калинина) Лидия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иванов Михаил
Мать: (Калинина) Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кулешова (Демидова) Екатерина
Отец ребёнка: Демидов Валерий Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Демидов Алесандр
Отец ребёнка: Демидов Валерий Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно