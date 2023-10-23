(Калинина) Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Калинина) Лидия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иванов Михаил

Мать: (Калинина) Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кулешова (Демидова) Екатерина

Отец ребёнка: Демидов Валерий Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демидов Алесандр

Отец ребёнка: Демидов Валерий Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демидов Валерий Фёдорович

Смерть
Неизвестно

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