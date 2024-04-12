Афанасий (Афонасий) Александров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1865 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1865 ст.
Бракосочетание
18.01.1885 ст.
Жена: Евдокия Степанова
18 января 1885 Деревни Зельева крестьянский сынъ Афонасiй Александровъ, православный, первымъ бракомъ, 20 лет. Деревни Здурьева крестьянская дочь девица Евдокiя Степанова, православная, 17 лет. Поручи... Показать все
Рождение ребёнка
06.01.1886 ст.
Дочь: Соколова Анна Афонасiева
Мать ребёнка: Евдокия Степанова
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Зельева крестьянинъ Собственникъ Афонасий Александровъ и законная жена его Авдотья Степанова 56-25-219-159об-160
Рождение ребёнка
09.11.1888 ст.
Дочь: Екатерина Афонасiева
Мать ребёнка: Евдокия Степанова
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Зельева крестьянинъ Собственникъ Афонасiй Александровъ и законная жена его Авдотья Степанова 56-25-219-209об-210
Восприемник
08.09.1893 ст.
8 сентября 1893 у Павла Димитрiева Степанова (д.Здурьева) 56-25-219-326об-327
Рождение ребёнка
15.01.1894 ст.
Сын: Їоаннъ Афонасiевъ
Мать ребёнка: Евдокия Степанова
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Зельева крестьянинъ Афонасiй Александровъ и законная жена его Авдотья Степанова 56-25-219-347об-348
Рождение ребёнка
14.08.1899 ст.
Сын: Михаилъ Афонасiевъ
Мать ребёнка: Евдокия Степанова
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Зельева крестьянинъ Афанасiй Александровъ и законная жена его Евдокiя Степанова 56-25-220-126об-127
Рождение ребёнка
17.07.1901 ст.
Сын: Симеонъ Афонасiевъ
Мать ребёнка: Евдокия Степанова
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Зельева крестьянинъ Афанасiй Александровъ и законная жена его Евдокiя Стефанова, оба православного вероисповеданiя 56-25-2... Показать все
Восприемник
18.05.1903 ст.
18 мая 1903 у Ольги Ивановой Феодоровой (д.Здурьева) 56-25-221-72об-73
Рождение ребёнка
13.05.1908 ст.
Мать ребёнка: Евдокия Степанова
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Зельева крестьянинъ Афанасiй Александровъ и законная жена его Евдокiя Степанова, оба православные 56-25-221-337об-338