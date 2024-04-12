Афанасий (Афонасий) Александров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАфанасий (Афонасий) Александров

Афанасий (Афонасий) Александров

Место рождения

Зельево, Чухломский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1865 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Зельево, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
18.01.1885 ст.

Жена: Евдокия Степанова

Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
18 января 1885 Деревни Зельева крестьянский сынъ Афонасiй Александровъ, православный, первымъ бракомъ, 20 лет. Деревни Здурьева крестьянская дочь девица Евдокiя Степанова, православная, 17 лет. Поручи... Показать все
Рождение ребёнка
06.01.1886 ст.

Дочь: Соколова Анна Афонасiева

Мать ребёнка: Евдокия Степанова

Зельево, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Зельева крестьянинъ Собственникъ Афонасий Александровъ и законная жена его Авдотья Степанова 56-25-219-159об-160
Рождение ребёнка
09.11.1888 ст.

Дочь: Екатерина Афонасiева

Мать ребёнка: Евдокия Степанова

Зельево, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Зельева крестьянинъ Собственникъ Афонасiй Александровъ и законная жена его Авдотья Степанова 56-25-219-209об-210
Восприемник
08.09.1893 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
8 сентября 1893 у Павла Димитрiева Степанова (д.Здурьева) 56-25-219-326об-327
Рождение ребёнка
15.01.1894 ст.

Сын: Їоаннъ Афонасiевъ

Мать ребёнка: Евдокия Степанова

Зельево, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Зельева крестьянинъ Афонасiй Александровъ и законная жена его Авдотья Степанова 56-25-219-347об-348
Рождение ребёнка
14.08.1899 ст.

Сын: Михаилъ Афонасiевъ

Мать ребёнка: Евдокия Степанова

Зельево, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Зельева крестьянинъ Афанасiй Александровъ и законная жена его Евдокiя Степанова 56-25-220-126об-127
Рождение ребёнка
17.07.1901 ст.

Сын: Симеонъ Афонасiевъ

Мать ребёнка: Евдокия Степанова

Зельево, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Зельева крестьянинъ Афанасiй Александровъ и законная жена его Евдокiя Стефанова, оба православного вероисповеданiя 56-25-2... Показать все
Восприемник
18.05.1903 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
18 мая 1903 у Ольги Ивановой Феодоровой (д.Здурьева) 56-25-221-72об-73
Рождение ребёнка
13.05.1908 ст.

Сын: Александръ Афонасiевъ

Мать ребёнка: Евдокия Степанова

Зельево, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Зельева крестьянинъ Афанасiй Александровъ и законная жена его Евдокiя Степанова, оба православные 56-25-221-337об-338
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close