Торопченова (Вараксина) Марья Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торопченова (Вараксина) Марья Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.01.1843 ст.

Муж: Торопченов Александр Ефимов

Рождение ребёнка
22.11.1843 ст.

Сын: Торопченов Николай Александров

Отец ребёнка: Торопченов Александр Ефимов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
22.04.1845 ст.

Сын: Торопченов Василий Александров

Отец ребёнка: Торопченов Александр Ефимов

Ржев, город Ржев, Тверская область
160-1-21263 МК Ржев Николаевская церковь
Рождение ребёнка
11.01.1848 ст.

Сын: Торопченов Павел Александров

Отец ребёнка: Торопченов Александр Ефимов

Ржев, город Ржев, Тверская область
160-1-21263 МК Ржев Николаевская церковь
Рождение ребёнка
?.07.1851 ст.

Сын: Торопченов Сергей Александров

Отец ребёнка: Торопченов Александр Ефимов

Ржев, город Ржев, Тверская область
160-1-21263 МК Ржев Николаевская церковь
Рождение ребёнка
25.01.1853 ст.

Сын: Торопченов Иван Александров

Отец ребёнка: Торопченов Александр Ефимов

Ржев, город Ржев, Тверская область
160-1-21263 МК Ржев Николаевская церковь
Рождение ребёнка
17.08.1855 ст.

Сын: Торопченов Петр Александров

Отец ребёнка: Торопченов Александр Ефимов

Ржев, город Ржев, Тверская область
160-1-21263 МК Ржев Николаевская церковь
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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