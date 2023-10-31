Торопченова (Вараксина) Марья Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
31.01.1843 ст.
Рождение ребёнка
22.11.1843 ст.
Сын: Торопченов Николай Александров
Отец ребёнка: Торопченов Александр Ефимов
Рождение ребёнка
22.04.1845 ст.
Сын: Торопченов Василий Александров
Отец ребёнка: Торопченов Александр Ефимов
160-1-21263 МК Ржев Николаевская церковь
Рождение ребёнка
11.01.1848 ст.
Сын: Торопченов Павел Александров
Отец ребёнка: Торопченов Александр Ефимов
160-1-21263 МК Ржев Николаевская церковь
Рождение ребёнка
?.07.1851 ст.
Сын: Торопченов Сергей Александров
Отец ребёнка: Торопченов Александр Ефимов
160-1-21263 МК Ржев Николаевская церковь
Рождение ребёнка
25.01.1853 ст.
Сын: Торопченов Иван Александров
Отец ребёнка: Торопченов Александр Ефимов
160-1-21263 МК Ржев Николаевская церковь
Рождение ребёнка
17.08.1855 ст.
Сын: Торопченов Петр Александров
Отец ребёнка: Торопченов Александр Ефимов
160-1-21263 МК Ржев Николаевская церковь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно