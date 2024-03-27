Сябитов Шамиль
Место рожденияд.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Дата рождения195
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
195
Отец: Сябитов Имай
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности