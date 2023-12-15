Кабардинский Василий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1963
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1963
Отец: Кабардинский Александр Ильич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.05.1988
Сын: Кабардинский Иван Васильевич
Мать ребёнка: Кабардинская Лариса Николаевна
Рождение ребёнка
01.09.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кабардинская Лариса Николаевна