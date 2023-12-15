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Кабардинский Василий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1963

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1988 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1963

Отец: Кабардинский Александр Ильич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.05.1988

Сын: Кабардинский Иван Васильевич

Мать ребёнка: Кабардинская Лариса Николаевна

Рождение ребёнка
01.09.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кабардинская Лариса Николаевна

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