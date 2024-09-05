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Фалелеев Давыд (Давыдко) Прокопьев

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Место рождения

Вятские Поляны, город Вятские Поляны, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1666 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1645 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1666 ст.

Отец: Фалелеев Прокопий (Пронька) Савин

Мать: не указана

Вятские Поляны, город Вятские Поляны, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1687 ст.

Сын: Фалелеев Иван Давыдов

Мать ребёнка: не указана

Вятские Поляны, город Вятские Поляны, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1694 ст.

Сын: Фалелеев Кирилл (Кирилко) Давыдов

Мать ребёнка: не указана

Вятские Поляны, город Вятские Поляны, Кировская область
Смерть
Неизвестно

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