Фалелеев Давыд (Давыдко) Прокопьев
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1666 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1666 ст.
Отец: Фалелеев Прокопий (Пронька) Савин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1687 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1694 ст.
Сын: Фалелеев Кирилл (Кирилко) Давыдов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно