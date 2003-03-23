(Беленькая) Лидия Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Беленькая) Лидия Никитична

(Беленькая) Лидия Никитична

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.08.1926

Дата смерти

23.03.2003

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беленький Петр Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беленький Петр Семенович

Смерть
23.03.2003
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close