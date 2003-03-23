(Беленькая) Лидия Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.08.1926
Дата смерти23.03.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Беленький Петр Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Беленький Петр Семенович
Смерть
23.03.2003