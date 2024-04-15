Федорова (Челнокова) Анастасия Иларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедорова (Челнокова) Анастасия Иларионовна

Федорова (Челнокова) Анастасия Иларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
13.07.1903 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Михаил Федорович Лукин
Восприемник
16.01.1905 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Петр Матвеевич Лукин
Бракосочетание
15.01.1906 ст.

Муж: Федоров Владимир Никитич

Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Церковь святого апостала евангелиста Луки
Место жительства
Неизвестно
Стеклянное, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close