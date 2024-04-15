Федорова (Челнокова) Анастасия Иларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
13.07.1903 ст.
Михаил Федорович Лукин
Восприемник
16.01.1905 ст.
Петр Матвеевич Лукин
Бракосочетание
15.01.1906 ст.
Церковь святого апостала евангелиста Луки
Место жительства
Неизвестно
Стеклянное, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно