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Мораст Леонид (Лео) Яковлевич
Мораст Леонид (Лео) Яковлевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1927
Пол
Мужской
Отец
Мораст Яков Яковлевич
1899 г.р.
Мать
Мораст (Вакер) Паулина (Полина) Генриховна (Андреевна)
1904 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВМ
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Биография
Биография
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Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец:
Мораст Яков Яковлевич
Мать:
Мораст Паулина (Полина) Генриховна (Андреевна)
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