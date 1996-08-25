Вольюнг Иосиф Иосифович 24.10.1941 — найти родственников по фамилии на Familio
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Вольюнг Иосиф Иосифович

Место рождения

Село Омутинское расположено в Омутинском районе Тюменской области.

Дата рождения

24.10.1941

Дата смерти

25.08.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Омутинское расположено в Омутинском районе Тюменской области.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вольюнг Геннадий Иосифович

Мать ребёнка: Вольюнг (Сибирякова) Валентина Пантелеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фомина (Вольюнг) Надежда Иосифовна

Мать ребёнка: Вольюнг (Сибирякова) Валентина Пантелеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вольюнг Виктор Иосифович

Мать ребёнка: Вольюнг (Сибирякова) Валентина Пантелеевна

Рождение ребёнка
03.08.1966

Сын: Вольюнг Владимир Иосифович

Мать ребёнка: Вольюнг (Сибирякова) Валентина Пантелеевна

Смерть
25.08.1996

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