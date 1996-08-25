Вольюнг Иосиф Иосифович
Место рожденияСело Омутинское расположено в Омутинском районе Тюменской области.
Дата рождения24.10.1941
Дата смерти25.08.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Омутинское расположено в Омутинском районе Тюменской области.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вольюнг Геннадий Иосифович
Мать ребёнка: Вольюнг (Сибирякова) Валентина Пантелеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фомина (Вольюнг) Надежда Иосифовна
Мать ребёнка: Вольюнг (Сибирякова) Валентина Пантелеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Вольюнг (Сибирякова) Валентина Пантелеевна
Рождение ребёнка
03.08.1966
Сын: Вольюнг Владимир Иосифович
Мать ребёнка: Вольюнг (Сибирякова) Валентина Пантелеевна
Смерть
25.08.1996