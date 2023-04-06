Васенин Геннадий Егорович
Место рождения
Дата рождения04.07.1932
Дата смерти23.09.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1932
Отец: Васенин Егор Антипович
Рождение ребёнка
09.11.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Васенина Апполинария Яковлевна
Рождение ребёнка
09.03.1966
Сын: Васенин Анатолий Геннадьевич
Мать ребёнка: Васенина Апполинария Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
лесник, пимокат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.09.1986