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Васенин Геннадий Егорович

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Место рождения

Чекмари

Дата рождения

04.07.1932

Дата смерти

23.09.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1932

Отец: Васенин Егор Антипович

Мать: Васенина Елена Васильевна

Рождение ребёнка
09.11.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васенина Апполинария Яковлевна

Васенины, Юрьянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
09.03.1966

Сын: Васенин Анатолий Геннадьевич

Мать ребёнка: Васенина Апполинария Яковлевна

Васенины, Юрьянский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васенина Апполинария Яковлевна

Работа или профессия
Неизвестно
лесник, пимокат
Место жительства
Неизвестно
Васенины, Юрьянский муниципальный район, Кировская область
Смерть
23.09.1986
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