Крохалева (Казаринова) Параскева Кузьминична 1892 — найти родственников по фамилии на Familio
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Крохалева (Казаринова) Параскева Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1890 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемник
15.08.1906 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Марина Ивановна Крестьянникова
Восприемник
05.03.1908 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Анастасия Герасимовна (Казаринова) Казаринова
Восприемник
11.10.1909 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Параскева Ильинична Казаринова
Восприемник
18.10.1909 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Параскева Ивановна Васильева
Бракосочетание
24.01.1910 ст.

Муж: Крохалев Тит Дмитриевич

Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Николаевская церковь | Архивный документ | ГАНО, Ф. Д-156 О. 1 ед.хр. 4587, стр. 118
Смерть
Неизвестно

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