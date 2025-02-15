Крохалева (Казаринова) Параскева Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемник
15.08.1906 ст.
Марина Ивановна Крестьянникова
Восприемник
05.03.1908 ст.
Анастасия Герасимовна (Казаринова) Казаринова
Восприемник
11.10.1909 ст.
Параскева Ильинична Казаринова
Восприемник
18.10.1909 ст.
Параскева Ивановна Васильева
Бракосочетание
24.01.1910 ст.
Николаевская церковь | Архивный документ | ГАНО, Ф. Д-156 О. 1 ед.хр. 4587, стр. 118
Смерть
Неизвестно