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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мельникова) Мария Александровна

Отец ребёнка: Мельников Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мельникова) Анна Александровна

Отец ребёнка: Мельников Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мельникова) Арина Александровна

Отец ребёнка: Мельников Александр Иванович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Мельников Иван Александрович

Отец ребёнка: Мельников Александр Иванович

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