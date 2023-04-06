Исправникова Василиса Сидоровна
Место рождения
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1749
Сын: Исправников Степан Тимофеевич
Отец ребёнка: Исправников Тимофей Симонович
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Матрена Тимофеевна
Отец ребёнка: Исправников Тимофей Симонович
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Прасковья Тимофеевна
Отец ребёнка: Исправников Тимофей Симонович
Рождение ребёнка
1755
Сын: Исправников Максим Тимофеевич
Отец ребёнка: Исправников Тимофей Симонович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно