Исправникова Василиса Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исправникова Василиса Сидоровна

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Место рождения

Секинесь, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Секинесь, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1749

Сын: Исправников Степан Тимофеевич

Отец ребёнка: Исправников Тимофей Симонович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Матрена Тимофеевна

Отец ребёнка: Исправников Тимофей Симонович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Прасковья Тимофеевна

Отец ребёнка: Исправников Тимофей Симонович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1755

Сын: Исправников Максим Тимофеевич

Отец ребёнка: Исправников Тимофей Симонович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исправников Тимофей Симонович

Место жительства
Неизвестно
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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