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Василий Васильев

Место рождения

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1737 г.р.

Мать

Около 1737 г.р.

Жена

Около 1747 г.р.

Дети

Около 1778 г.р.
Около 1780 г.р.

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756

Отец: Василий Герасимов (Килдыбаев)

Мать: Ксения Иванова

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Егор Васильев

Мать ребёнка: Наталья Фёдорова

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Марья Васильева

Мать ребёнка: Наталья Фёдорова

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Военная служба
С 1782
отдан в рекруты в 782 году
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Фёдорова

Смерть
Неизвестно
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