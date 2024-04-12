Василий Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1756
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756
Отец: Василий Герасимов (Килдыбаев)
Мать: Ксения Иванова
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Егор Васильев
Мать ребёнка: Наталья Фёдорова
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Марья Васильева
Мать ребёнка: Наталья Фёдорова
Военная служба
С 1782
отдан в рекруты в 782 году
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Фёдорова
Смерть
Неизвестно