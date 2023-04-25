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Мигоров Василий Филиппович?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1978

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мигорова (Верзилина) Мария Владимировна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Мигоров Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Мигорова (Верзилина) Мария Владимировна

Рождение ребёнка
21.05.1937

Сын: Мигоров Александр Васильевич

Мать ребёнка: Мигорова (Верзилина) Мария Владимировна

Смерть
1978

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