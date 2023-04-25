Мигоров Василий Филиппович?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1928
Сын: Мигоров Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Мигорова (Верзилина) Мария Владимировна
Рождение ребёнка
21.05.1937
Сын: Мигоров Александр Васильевич
Мать ребёнка: Мигорова (Верзилина) Мария Владимировна
Смерть
1978