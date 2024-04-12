(Кириленко / Кириченко /) Евгения Никоновна
Место рождения
Дата рождения24.12.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
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Рождение
24.12.1850
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1850г. лист № 805,зап.№ 66,ЦГИАК /г.Киев/ ,Ф-127-1012-2385
Крещение
24.12.1850
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1850г. лист№ 805,зап.№ 66,ЦГИАК /г.Киев/ Ф -127-1012-2385 | Godparents:Крестьяне помещика Браневицког с.Гребенки ; Иван Карпович Романенко и Евгения Алексеевна - Алек... Показать все
Смерть
Неизвестно