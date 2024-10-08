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Попов Владимир Федорович

Место рождения

Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1906 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТТ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
1906

Сын: Попов Николай Владимирович

Мать ребёнка: Попова (Прудецкая) Александра Николаевна

Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
25.11.1915

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попова (Прудецкая) Александра Николаевна

Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Смерть
Неизвестно

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