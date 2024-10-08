Попов Владимир Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Сын: Попов Николай Владимирович
Мать ребёнка: Попова (Прудецкая) Александра Николаевна
Рождение ребёнка
25.11.1915
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Попова (Прудецкая) Александра Николаевна
Смерть
Неизвестно