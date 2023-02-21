Бородин Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородин Григорий Иванович

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Место рождения

с. Чигиринка Чернского уезда Тульской губернии

Дата рождения

06.01.1851

Дата смерти

10.12.1895

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1851

Отец: Бородин Иван Степанович/Стефанович

Мать: Бородина Анна Самойловна/Самуиловна

с. Чигиринка Чернского уезда Тульской губернии
Рождение ребёнка
16.07.1883

Сын: Бородин Илья Григорьевич

Мать ребёнка: Бородина Мария Сергеевна

с. Чигиринка Чернского уезда Тульской губернии
Смерть
10.12.1895
с. Чигиринка Чернского уезда Тульской губернии
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