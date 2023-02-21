Бородин Григорий Иванович
Место рожденияс. Чигиринка Чернского уезда Тульской губернии
Дата рождения06.01.1851
Дата смерти10.12.1895
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1851
с. Чигиринка Чернского уезда Тульской губернии
Рождение ребёнка
16.07.1883
Мать ребёнка: Бородина Мария Сергеевна
с. Чигиринка Чернского уезда Тульской губернии
Смерть
10.12.1895
с. Чигиринка Чернского уезда Тульской губернии