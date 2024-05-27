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Ромашев Иван Иван/ Иоан Иевлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Ромашев Иев Петров

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Ромашева) Евфимия Никитина

Рождение ребёнка
1775

Дочь: (Ромашева) Домника Иванова/ Иоанова

Мать ребёнка: (Ромашева) Евфимия Никитина

Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Ромашева) Марфа Иванова/ Иоанова

Мать ребёнка: (Ромашева) Евфимия Никитина

Рождение ребёнка
1780

Сын: Ромашев Михаил Иванов/ Иоанов

Мать ребёнка: (Ромашева) Евфимия Никитина

Рождение ребёнка
1783

Сын: Ромашев Иван Иван/ Иоан Иванов/ Иоанов

Мать ребёнка: (Ромашева) Евфимия Никитина

Рождение ребёнка
1785

Сын: Ромашев Афонасий Иванов/ Иоанов

Мать ребёнка: (Ромашева) Евфимия Никитина

Смерть
Неизвестно

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