Ромашев Иван Иван/ Иоан Иевлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Ромашев Иев Петров
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1775
Дочь: (Ромашева) Домника Иванова/ Иоанова
Мать ребёнка: (Ромашева) Евфимия Никитина
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Ромашева) Марфа Иванова/ Иоанова
Мать ребёнка: (Ромашева) Евфимия Никитина
Рождение ребёнка
1780
Сын: Ромашев Михаил Иванов/ Иоанов
Мать ребёнка: (Ромашева) Евфимия Никитина
Рождение ребёнка
1783
Сын: Ромашев Иван Иван/ Иоан Иванов/ Иоанов
Мать ребёнка: (Ромашева) Евфимия Никитина
Рождение ребёнка
1785
Сын: Ромашев Афонасий Иванов/ Иоанов
Мать ребёнка: (Ромашева) Евфимия Никитина
Смерть
Неизвестно