Семикин Виктор Степанович
Место рожденияст. Сиротино, Сталинградская обл., Иловлинский р-н
Дата рождения1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная награда
Неизвестно
Семикин Виктор Степанович. Орден Отечественной войны I степени __.__.1918Волгоградская обл., Иловлинский р-н, ст. Иловлино. Юбилейная картотека
Рождение ребёнка
02.02.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Писцова) Сания Исхаковна
Смерть
Неизвестно