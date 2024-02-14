Семикин Виктор Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семикин Виктор Степанович

Место рождения

ст. Сиротино, Сталинградская обл., Иловлинский р-н

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Военная награда
Неизвестно
Семикин Виктор Степанович. Орден Отечественной войны I степени __.__.1918Волгоградская обл., Иловлинский р-н, ст. Иловлино. Юбилейная картотека
Рождение ребёнка
02.02.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Писцова) Сания Исхаковна

Смерть
Неизвестно

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