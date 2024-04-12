Мария Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Федотовна

Место рождения

Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Восприемник
12.02.1871 ст.
Афанасьевская церковь 12.02.1871 Юхновщина Алексей Семенович Юхновщина отец крестьянин Семен Богданович Юхновщина мать жена Александра Васильевна Гдов временно обязанный Алексей Васильевич Гдов ме... Показать все
Смерть
Неизвестно
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