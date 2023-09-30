Погорелой Филипп Сидорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Погорелой Сидор Семенович
Мать: Матрена Емельяновна
Рождение ребёнка
1785
Дочь: (Погорелой) Марья Филипповна
Мать ребёнка: Ирина Максимовна
Рождение ребёнка
1788
Дочь: (Погорелой) Марья Филипповна меньшая
Мать ребёнка: Ирина Максимовна
Рождение ребёнка
1792
Сын: Погорелой Данило Филиппович
Мать ребёнка: Ирина Максимовна