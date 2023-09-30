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Погорелой Филипп Сидорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Погорелой Сидор Семенович

Мать: Матрена Емельяновна

Рождение ребёнка
1785

Дочь: (Погорелой) Марья Филипповна

Мать ребёнка: Ирина Максимовна

Рождение ребёнка
1788

Дочь: (Погорелой) Марья Филипповна меньшая

Мать ребёнка: Ирина Максимовна

Рождение ребёнка
1792

Сын: Погорелой Данило Филиппович

Мать ребёнка: Ирина Максимовна

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