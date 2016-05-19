Бирюкова Яна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бирюкова Яна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.2016

Пол

Женский

Отец

1986 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.2016

Отец: Бирюков Михаил Анатольевич

Мать: не указана

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