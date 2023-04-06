Степан Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Григорий Максимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Сын: Савва Степанович
Мать ребёнка: Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Прасковья Степановна
Мать ребёнка: Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Ефросинья Степановна
Мать ребёнка: Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1818
Сын: Иван Степанович
Мать ребёнка: Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Акулина Степановна
Мать ребёнка: Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Устинья Степановна
Мать ребёнка: Евдокия Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Дмитриевна
Смерть
Неизвестно