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Степан Григорьевич

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Место рождения

Михайловка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Григорий Максимович

Мать: не указана

Михайловка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1810

Сын: Савва Степанович

Мать ребёнка: Евдокия Дмитриевна

Михайловка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Прасковья Степановна

Мать ребёнка: Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Ефросинья Степановна

Мать ребёнка: Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
1818

Сын: Иван Степанович

Мать ребёнка: Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Акулина Степановна

Мать ребёнка: Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Устинья Степановна

Мать ребёнка: Евдокия Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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